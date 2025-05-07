Оккупанты ударили дронами по Умани и близлежащим селам: поврежден корпус учебного заведения
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Умань и окрестные села, повредив учебное заведение и жилой дом. В Дмитрушках мужчина ранен осколками БпЛА.
Армия рф атаковала ударными дронами Умань и окрестные села. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, в результате ударов поврежден корпус учебного заведения, разбиты окна в жилом доме, передает УНН.
К вечеру рф снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и окрестные села. По воздушным целям противника работали наши силы ПВО
по словам председателя ОВА, в результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме. В этом случае без обращений к медикам на данный момент.
В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу. Обследование территории продолжается
В Черкассах россияне атаковали дроном: есть повреждения и тяжело раненый06.05.25, 12:38 • 6588 просмотров