Оккупанты ударили дронами по Умани и близлежащим селам: поврежден корпус учебного заведения

Армия рф атаковала ударными дронами Умань и окрестные села. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, в результате ударов поврежден корпус учебного заведения, разбиты окна в жилом доме, передает УНН.

К вечеру рф снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и окрестные села. По воздушным целям противника работали наши силы ПВО