Окупанти вдарили дронами по Умані та довколишнім селам: пошкоджено корпус навчального закладу

Армія рф атакувала ударними дронами Умань та довколишні села. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у результаті ударів пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку, передає УНН.

Надвечір рф знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО