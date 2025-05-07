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Окупанти вдарили дронами по Умані та довколишнім селам: пошкоджено корпус навчального закладу

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Російські дрони атакували Умань та навколишні села, пошкодивши навчальний заклад та житловий будинок. У Дмитрушках чоловіка поранено уламками БпЛА.

Окупанти вдарили дронами по Умані та довколишнім селам: пошкоджено корпус навчального закладу

Армія рф атакувала ударними дронами Умань та довколишні села. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у результаті ударів пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку, передає УНН.

Надвечір рф знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО 

- повідомив Табурець.

за словами голови ОВА, унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку. У цьому випадку без звернень до медиків натепер.

Водночас у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. Обстеження території триває 

- резюмував Табурець.

У Черкасах росіяни атакували дроном: є пошкодження і тяжко поранений06.05.25, 12:38 • 6588 переглядiв

Антоніна Туманова

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