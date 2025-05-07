Окупанти вдарили дронами по Умані та довколишнім селам: пошкоджено корпус навчального закладу
Київ • УНН
Російські дрони атакували Умань та навколишні села, пошкодивши навчальний заклад та житловий будинок. У Дмитрушках чоловіка поранено уламками БпЛА.
Армія рф атакувала ударними дронами Умань та довколишні села. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у результаті ударів пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку, передає УНН.
Надвечір рф знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО
за словами голови ОВА, унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку. У цьому випадку без звернень до медиків натепер.
Водночас у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. Обстеження території триває
У Черкасах росіяни атакували дроном: є пошкодження і тяжко поранений06.05.25, 12:38 • 6588 переглядiв