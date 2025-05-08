рф за добу атакувала Україну у три хвилі: збито ще 20 з 31 ворожого дрона

росія у третій хвилі атаки на Україну 7 травня запустила 31 безпілотник, 20 з них збито, 6 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у період із 14.30 по 20.30 7 травня (під час третьої за добу хвилі атаки) ворог завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово - рф.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)