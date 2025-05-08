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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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рф за добу атакувала Україну у три хвилі: збито ще 20 з 31 ворожого дрона

Київ • УНН

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7 травня ворог запустив 31 ударний БпЛА. ППО збила 20 "Shahed" на півночі та в центрі України. Умань і довколишні села на Черкащині зазнали пошкоджень.

рф за добу атакувала Україну у три хвилі: збито ще 20 з 31 ворожого дрона

росія у третій хвилі атаки на Україну 7 травня запустила 31 безпілотник, 20 з них збито, 6 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у період із 14.30 по 20.30 7 травня (під час третьої за добу хвилі атаки) ворог завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово - рф.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили в ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждала Черкащина.

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"Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Утім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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