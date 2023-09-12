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рф вероятно экономит ракеты, чтобы готовиться к массированным обстрелам в осенне-зимний период - Гуменюк

Киев • УНН

 • 254778 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вероятно, что россияне некоторое время будут экономить ракеты для того, чтобы готовиться к более мощным и массированным обстрелам в осенне-зимний период. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата

«Вполне вероятно, что определенное время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощных и массированных, которые мы говорили могут быть связаны’с осенне-зимним периодом, когда будет подключен отопительный сезон», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на энергосистему и будут иметь временный характер.

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