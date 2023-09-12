рф вероятно экономит ракеты, чтобы готовиться к массированным обстрелам в осенне-зимний период - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вероятно, что россияне некоторое время будут экономить ракеты для того, чтобы готовиться к более мощным и массированным обстрелам в осенне-зимний период. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
Цитата
«Вполне вероятно, что определенное время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощных и массированных, которые мы говорили могут быть связаны’с осенне-зимним периодом, когда будет подключен отопительный сезон», - рассказала Гуменюк.
Дополнение
Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на энергосистему и будут иметь временный характер.