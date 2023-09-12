рф ймовірно економить ракети, щоб готуватись до масованих обстрілів в осінньо-зимовий період - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Ймовірно, що росіяни певний час будуть економити ракети для того, щоб готуватися до більш потужних та масованих обстрілів в осінньо-зимовий період. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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«Цілком ймовірно, що певний час ворог буде економити ракети для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих, які ми говорили можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли буде підключений опалювальний сезон», - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на енергосистему і матимуть тимчасовий характер.