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рф ймовірно економить ракети, щоб готуватись до масованих обстрілів в осінньо-зимовий період - Гуменюк

рф ймовірно економить ракети, щоб готуватись до масованих обстрілів в осінньо-зимовий період - Гуменюк

Київ • УНН

 • 254779 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Ймовірно, що росіяни певний час будуть економити ракети для того, щоб готуватися до більш потужних та масованих обстрілів в осінньо-зимовий період. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Цитата

«Цілком ймовірно, що певний час ворог буде економити ракети для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих, які ми говорили можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли буде підключений опалювальний сезон», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на енергосистему і матимуть тимчасовий характер.

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