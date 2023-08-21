Відключень світла взимку не планується, якщо не буде нових обстрілів - Галущенко

Галущенко повідомив, що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

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“Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані”, — сказав Галущенко.

Він підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

“Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер”, — додав міністр.

Доповнення

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомляв, що не зупиняється ні на мить підготовка до опалювального сезону. Уже виконано від 60% до 80% робіт залежно від типу енергооб’єктів. Особлива увага приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків та споживачів під час надзвичайних ситуацій, викликаних можливими обстрілами.