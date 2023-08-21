Отключений света зимой не планируется, если не будет новых обстрелов - Галущенко

Галущенко сообщил, что энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

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“Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы”, — сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

“Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут иметь временный характер”, — добавил министр.

Дополнение

Председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщал, что не останавливается ни на мгновение подготовка к отопительному сезону. Уже выполнено от 60% до 80% работ в зависимости от типа энергообьектов. Особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий власти, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.