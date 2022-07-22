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рф использует родственников пленных для дезинформационных спецопераций против Украины - ГУР

рф использует родственников пленных для дезинформационных спецопераций против Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 185226 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупреждает, что россия пытается манипулировать чувствами родных и близких наших пленных. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Цитата

«В последнее время увеличивается количество попыток со стороны россии использовать родственников украинских военнопленных с целью проведения дезинформационных антиукраинских спецопераций. Такие действия со стороны оккупанта построены на использовании глубочайших человеческих чувств: любви к близким и попытке вернуть их домой. Близких наших защитников побуждают ехать на территорию вражеского государства, где те становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленников», – говорится в сообщении.

Детали

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что такие действия со стороны родных и близких наших пленных не способствуют процессу освобождения. Напротив, во многих случаях это усложняет переговоры и отдаляет дату освобождения. Информация о самих пленниках, их собратьях и месте службы создают реальную опасность как для людей, попавших в плен, так и для Украины в целом. Близкие пленника, приехавшие на территорию рф – идеальный инструмент для шантажа самих пленников и проведения информационных операций в отношении Украины. Их настоящая цель – разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуации и подрыв национальной безопасности Украины, отметили в ГУР.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр" означает, в частности, создание основы для решения вопроса статуса временно захваченных территорий на юге Украины.

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