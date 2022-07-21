У ГУР пояснили заяву лаврова про нові цілі росії в Україні

Цитата

"Що значить заява лаврова, яку він зробив, до речі про такі можливості говорили й інші високопосадовці рф. Вона означає одне, зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або вирішувати статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні, це насамперед Херсонська область й частина Запорізької області", - розповів Скібіцький.

Деталі

Як нагадав Скібіцький, в росії заявили, що завдання по Луганській області вже вирішено.

"Зараз ми бачимо наскільки активні дії рф саме на Донецькому напрямку. Вони не приховують мету яку ставлять для себе, це вихід на кордони Донецької області для того, щоб закінчити епопею з повної окупації Луганської та Донецької областей в адміністративних кордонах. Інше питання, це другий етап - створення підґрунтя для проведення або референдуму, або приєднання окупованих територій півдня України до рф. Зараз в москві йдуть активні дискусії між політиками та керівництвом стосовно того, як зробити більш, так би мовити прозорим для міжнародної спільноти цей процес", - сказав Скібіцький.

Він додав, що в росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Контекст

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових нібито змінилася.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву лаврова про зміну завдань російської "спецоперації" в Україні.