"Не тільки "днр" та "лнр": лавров назвав нові цілі російської війни в Україні

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"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "днр" і "лнр", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо. президент сказав дуже чітко, як ви його і процитували - денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України, це завдання і залишається", - повідомив Лавров.



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Крім того, голова так званого МЗС рф звинуватив Захід в постачанні все більш далекобійної зброї Україні, наприклад, HIMARS. Так, лавров сказав, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі, якщо військові України отримують та будуть застосовувати озброєння.

Доповнення

Глава так званого МЗС росії сергій лавров заявив, що росія не вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський здався, а вимагає, щоб він віддав наказ припинити опір.