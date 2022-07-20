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"Не тільки "днр" та "лнр": лавров назвав нові цілі російської війни в Україні

"Не тільки "днр" та "лнр": лавров назвав нові цілі російської війни в Україні

Київ • УНН

 • 404876 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.

Цитата

"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "днр" і "лнр", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо. президент сказав дуже чітко, як ви його і процитували - денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України, це завдання і залишається", - повідомив Лавров.

Деталі

Крім того, голова так званого МЗС рф звинуватив Захід в постачанні все більш далекобійної зброї Україні, наприклад, HIMARS. Так, лавров сказав, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі, якщо військові України отримують та будуть застосовувати озброєння. 

Доповнення 

Глава так званого МЗС росії сергій лавров заявив, що росія не вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський здався, а вимагає, щоб він віддав наказ припинити опір.

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