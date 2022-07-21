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В ГУР объяснили заявление лаврова о новых целях россии в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга сообщил, что заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр" означает, в частности, создание основы для решения статуса временно захваченных территорий на юге Украины, передает УНН.

Цитата

"Что значит заявление лаврова, которое он сделал, кстати о таких возможностях говорили и другие высокопоставленные должностные лица рф. Оно означает одно, сейчас создается основа для того, чтобы решать судьбу или решать статус временно оккупированных территорий нашего государства на юге, это прежде всего Херсонская область и часть Запорожской области", – рассказал Скибицкий.

Детали

Как напомнил Скибицкий, в россии заявили, что задача по Луганской области уже решена.

"Сейчас мы видим насколько активны действия рф именно на Донецком направлении. Они не скрывают цель, которую ставят для себя, это выход на границы Донецкой области для того, чтобы закончить эпопею по полной оккупации Луганской и Донецкой областей в административных границах. Другой вопрос, это второй этап – создание основы для проведения или референдума, или присоединения оккупированных территорий юга Украины к россии. Сейчас в москве идут активные дискуссии между политиками и руководством относительно того, как сделать более так сказать прозрачным для международного сообщества этот процесс" , – сказал Скибицкий.

Он добавил, что в россии готовят международное сообщество к тому, что это помощь русскоязычному населению, гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Контекст

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр", а география задач российских военных якобы изменилась.

Глава МИД  Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление лаврова об изменении задач российской "спецоперации" в Украине.

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