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рф використовує родичів полонених для дезінформаційних спецоперацій проти України - ГУР

рф використовує родичів полонених для дезінформаційних спецоперацій проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 185230 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що рф намагається маніпулювати почуттями рідних і близьких наших полонених. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Цитата

«Останнім часом збільшується кількість спроб з боку рф використати родичів українських військовополонених з метою проведення дезінформаційних антиукраїнських спецоперацій. Такі дії з боку окупанта побудовані на використанні найглибших людських почуттів: любові до близьких і намаганні повернути їх додому. Близьких наших захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує, такі дії з боку рідних і близьких наших полонених не сприяють процесу визволення. Навпаки, у багатьох випадках це ускладнює переговори та віддаляє дату звільнення. Інформація про самих полонених, їхніх побратимів та місце служби створюють реальну небезпеку як для самих людей, що потрапили в полон, так і для України в цілому. Близькі полоненого, які приїхали на територію рф – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України, вказали у ГУР.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр" означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України.

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