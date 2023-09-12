рф использует против Украины новую партию "шахедов" от Ирана - Гуменюк

Детали

На вопрос можно ли по обломкам сбитых «шахедов» сказать, что это новые партии от Ирана, Гуменюк ответила:

«Да, мы видели типичную маркировку новых партий поставок из Ирана. Видели также маркировку буквой «Д» характерной для русского алфавита. То есть это свидетельство того, что это уже изготовление местного уровня».

Дополнение

The Washington Post писал, что россия и Иран заключили соглашение, по которому к лету 2025 года планируют изготовить 6000 ударных дронов для бомбардировки Украины.