рф використовує проти України нову партію "шахедів" від Ірану - Гуменюк

Деталі

На запитання чи по уламках збитих «шахедів» можна сказати, що це нові партії від Ірану, Гуменюк відповіла:

«Так, ми бачили типове маркування нових партій поставок з Ірану. Бачили також маркування літерою «Д» характерною для російської абетки. Тобто це свідчення того, що це вже виготовлення місцевого рівня».

Доповнення

The Washington Post писав, що росія та Іран уклали угоду, за якою до літа 2025 року планують виготовити 6000 ударних дронів для бомбардування України.