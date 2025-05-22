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рф в разы увеличила количество ударов дронами на приграничье - ГПС

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Активность российских дронов на приграничье значительно возросла, особенно в Сумской и Харьковской областях. Удары БпЛА, включая FPV-дроны, теперь преобладают артиллерийские обстрелы.

рф в разы увеличила количество ударов дронами на приграничье - ГПС

Активность российских дронов на приграничье значительно возросла, и теперь удары с беспилотников преобладают над артиллерийскими обстрелами. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Демченко, на приграничье динамика обстрелов очень высокая, особенно в пределах Сумской и Харьковской областей. В пределах Черниговской области интенсивность обстрелов значительно меньше, но они там происходят ежедневно. 

В то же время, если говорить об общем количестве обстрелов, и это наблюдается с начала этого года, интенсивность обстрелов с помощью артиллерии не слишком увеличилась. Зато по применению дронов, здесь активность врага выросла в разы. Фактически удары с помощью БПЛА — это и сбросы с дронов, и дроны на оптико-волокно, FPV-дроны, они преобладают над обстрелами из артиллерии

- отметил Демченко.

Также, по его словам, в Сумской области  наблюдается высокая активность применения авиации. 

Напомним

Ранее Демченко сообщал, что на Сумщине враг изменил тактику увеличил активность применения авиации.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Сумская область
Харьковская область
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