рф в разы увеличила количество ударов дронами на приграничье - ГПС

Активность российских дронов на приграничье значительно возросла, и теперь удары с беспилотников преобладают над артиллерийскими обстрелами. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

По словам Демченко, на приграничье динамика обстрелов очень высокая, особенно в пределах Сумской и Харьковской областей. В пределах Черниговской области интенсивность обстрелов значительно меньше, но они там происходят ежедневно.

В то же время, если говорить об общем количестве обстрелов, и это наблюдается с начала этого года, интенсивность обстрелов с помощью артиллерии не слишком увеличилась. Зато по применению дронов, здесь активность врага выросла в разы. Фактически удары с помощью БПЛА — это и сбросы с дронов, и дроны на оптико-волокно, FPV-дроны, они преобладают над обстрелами из артиллерии