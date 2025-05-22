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рф у рази збільшила кількість ударів дронами на прикордонні - ДПС

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Активність російських дронів на прикордонні значно зросла, особливо на Сумщині та Харківщині. Удари БпЛА, включно з FPV-дронами, тепер переважають артилерійські обстріли.

рф у рази збільшила кількість ударів дронами на прикордонні - ДПС

Активність російських дронів на прикордонні значно зросла, і тепер удари з безпілотників переважають над артилерійськими обстрілами. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Демченка, на прикордонні динаміка обстрілів дуже висока, особливо в межах Сумської і Харківської областей. В межах Чернігівської області інтенсивність обстрілів значно менша, але вони там відбуваються щоденно. 

В той же час, якщо говорити про загальну кількість обстрілів, і це спостерігається від початку цього року, інтенсивність обстрілів за допомогою артилерії не надто збільшилася. Натомість щодо застосування дронів, тут активність ворога виросла в рази. Фактично удари за допомогою БпЛА — це і скиди з дронів, і дрони на оптико-волокон, FPV-дрони, вони переважають над обстрілами з артилерії

- зазначив Демченко.

Також, за його словами, в Сумській області  спостерігається висока активність застосування авіації. 

Нагадаємо

Раніше Демченко повідомляв, що на Сумщині ворог змінив тактику збільшив активність застосування авіації.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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