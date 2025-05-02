Від БПЛА до КАБів: як змінюється тактика ворога на північному кордоні

Ворожого військового угрупування на кордоні з білоруссю наразі немає, проте загроза для України з боку рб може зрости під час військових навчань, до яких будуть долучені підрозділи російської армії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПС Андрій Демченко, передає УНН.

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Водночас на Сумщині ворог змінив тактику збільшив активність застосування авіації. Також там не припиняють свої зайти на українську територію ворожі ДРГ, а не деяких напрямках посилились і штурмові дії маленьких груп.

На кордоні з білоруссю ситуація вкрай відмінна від кордону з рф, звісно, бо хоч цей напрямок для нас і залишається загрозливим, але якогось угрупування, яке б вже було сформоване або вже формувалося на території рб на напрямку нашого кордону, на даний момент цього не спостерігається - зазначив Демченко.

Він також додав, що ті навчання, які анонсувала білорусь та рф щодо навчань, які проходитимуть на території рб та до яких будуть долучені підрозділи російської армії, несуть певну загрозу для України.

Це ризик для України й загроза в той період (період навчання – ред.) буде зростати. Тому наша задача – нарощувати оборонні можливості й відстежувати ситуацію по кордону з рб і вглиб білорусі, особливо якщо туди будуть переміщуватися російські підрозділи - застеріг речник. - застеріг речник.

Щодо ситуації на кордоні з рф, Демченко повідомив, що обстріли там не припиняються. І це характерно і для Сумщини, і для Чернігівщини, і для Харківщини. За його словами, торік кількість обстрілів переважала саме з артилерії, а з початку цього року і до нині більшість ударів ворог завдає за допомогою БПЛА.

Більшість обстрілів припадає на Сумський та Харківський напрямок. Ворог активно застосовує дрони, для того, щоб здійснювати удари: це і скиди, і fpv-дрони, дрони на оптоволокні. Окремо по Сумському напрямку досить висока активність застосування авіації, КАБи фактично знищують і позиції українських воїнів, бо ворог цілить по них, і прицільні удари по населених пунктах, через що страждають мирні люди в прикордонні - зазначив він та додав, що кількість обстрілів за допомогою авіації збільшилась і в межах Чернігівщини протягом цього року.

Водночас на Сумському напрямку росія не припиняє свою диверсійну діяльність, а на окремих напрямках посилились і штурмові дії маленьких груп.

Спроби заходу ворожих ДРГ залишаються і загроза від дій таких груп також присутня особливо на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини. А на окремих ділянках – це Басівка та Журавка – застосування малих штурмових груп, які намагаються певний час переходити український кордон, щоб розширити зону боїв по території України - каже Демченко.

Однак він зазначає, що ворог не може досягти стрімкого успіху, для того, щоб закріпитися на території нашої держави в межах Сумської області. На питання щодо того, навіщо росія прагне створити так звану "буферну зону" у межах сумської області, Речник ДПС пояснив, що ця заява є лише "бульбашкою" і насправді росія переслідує ціль захопити якмога більше української території й не зупиниться на конкретній ділянці, яка відмежовує "сіру зону".

Ці цілі які, переслідує ворог - намагається зайти на територію Україну, то звісно ворог не зупиниться, на якійсь певній відмітці. Задача рф – максимально захопити нашу територію та знищити Україну в цілому, тому якщо ми припинимо боротьбу, то ми загинемо. Ми цього не зробимо і будемо надалі давати відповідь противнику - підсумував він.

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