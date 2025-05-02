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От БПЛА до КАБов: как меняется тактика врага на северной границе

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Угроза со стороны беларуси возрастет во время учений с рф. В Сумской области враг увеличил авиаудары и активность ДРГ, обстрелы не прекращаются.

От БПЛА до КАБов: как меняется тактика врага на северной границе

Вражеской военной группировки на границе с беларусью пока нет, однако угроза для Украины со стороны рб может возрасти во время военных учений, к которым будут привлечены подразделения российской армии. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПС Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

В то же время в Сумской области враг изменил тактику увеличил активность применения авиации. Также там не прекращают свои заходы на украинскую территорию вражеские ДРГ, а на некоторых направлениях усилились и штурмовые действия маленьких групп.

На границе с беларусью ситуация крайне отличная от границы с рф, конечно, потому что хоть это направление для нас и остается угрожающим, но какой-то группировки, которая бы уже была сформирована или уже формировалась на территории рб на направлении нашей границы, на данный момент этого не наблюдается

- отметил Демченко.

Он также добавил, что те учения, которые анонсировала беларусь и рф относительно учений, которые будут проходить на территории рб и к которым будут привлечены подразделения российской армии, несут определенную угрозу для Украины.

Это риск для Украины и угроза в тот период (период обучения - ред.) будет возрастать. Поэтому наша задача - наращивать оборонные возможности и отслеживать ситуацию по границе с рб и вглубь беларуси, особенно если туда будут перемещаться российские подразделения - предостерег спикер.

- предостерег спикер.

Относительно ситуации на границе с рф, Демченко сообщил, что обстрелы там не прекращаются. И это характерно и для Сумской области, и для Черниговской области, и для Харьковской области. По его словам, в прошлом году количество обстрелов преобладало именно из артиллерии, а с начала этого года и до сих пор большинство ударов враг наносит с помощью БПЛА.

Большинство обстрелов приходится на Сумское и Харьковское направление. Враг активно применяет дроны, для того, чтобы осуществлять удары: это и сбросы, и fpv-дроны, дроны на оптоволокне. Отдельно по Сумскому направлению достаточно высокая активность применения авиации, КАБы фактически уничтожают и позиции украинских воинов, потому что враг целится по ним, и прицельные удары по населенным пунктам, из-за чего страдают мирные люди в приграничье

- отметил он и добавил, что количество обстрелов с помощью авиации увеличилось и в пределах Черниговской области в течение этого года.

В то же время на Сумском направлении россия не прекращает свою диверсионную деятельность, а на отдельных направлениях усилились и штурмовые действия маленьких групп.

Попытки захода вражеских ДРГ остаются и угроза от действий таких групп также присутствует особенно на севере Сумской области, ближе к Черниговской области. А на отдельных участках - это Басовка и Журавка - применение малых штурмовых групп, которые пытаются определенное время переходить украинскую границу, чтобы расширить зону боев по территории Украины

- говорит Демченко.

Однако он отмечает, что враг не может достичь стремительного успеха, для того, чтобы закрепиться на территории нашего государства в пределах Сумской области. На вопрос о том, зачем россия стремится создать так называемую "буферную зону" в пределах сумской области, Представитель ГПС объяснил, что это заявление является лишь "пузырем" и на самом деле россия преследует цель захватить как можно больше украинской территории и не остановится на конкретном участке, который отграничивает "серую зону".

Эти цели которые, преследует враг - пытается зайти на территорию Украины, то конечно враг не остановится, на какой-то определенной отметке. Задача рф - максимально захватить нашу территорию и уничтожить Украину в целом, поэтому если мы прекратим борьбу, то мы погибнем. Мы этого не сделаем и будем в дальнейшем давать ответ противнику

 - подытожил он.

Сумская область: россияне совершили 125 обстрелов, один человек погиб28.04.25, 08:49 • 3797 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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