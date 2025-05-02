От БПЛА до КАБов: как меняется тактика врага на северной границе
Киев • УНН
Угроза со стороны беларуси возрастет во время учений с рф. В Сумской области враг увеличил авиаудары и активность ДРГ, обстрелы не прекращаются.
Вражеской военной группировки на границе с беларусью пока нет, однако угроза для Украины со стороны рб может возрасти во время военных учений, к которым будут привлечены подразделения российской армии. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПС Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
В то же время в Сумской области враг изменил тактику увеличил активность применения авиации. Также там не прекращают свои заходы на украинскую территорию вражеские ДРГ, а на некоторых направлениях усилились и штурмовые действия маленьких групп.
На границе с беларусью ситуация крайне отличная от границы с рф, конечно, потому что хоть это направление для нас и остается угрожающим, но какой-то группировки, которая бы уже была сформирована или уже формировалась на территории рб на направлении нашей границы, на данный момент этого не наблюдается
Он также добавил, что те учения, которые анонсировала беларусь и рф относительно учений, которые будут проходить на территории рб и к которым будут привлечены подразделения российской армии, несут определенную угрозу для Украины.
Это риск для Украины и угроза в тот период (период обучения - ред.) будет возрастать. Поэтому наша задача - наращивать оборонные возможности и отслеживать ситуацию по границе с рб и вглубь беларуси, особенно если туда будут перемещаться российские подразделения - предостерег спикер.
Относительно ситуации на границе с рф, Демченко сообщил, что обстрелы там не прекращаются. И это характерно и для Сумской области, и для Черниговской области, и для Харьковской области. По его словам, в прошлом году количество обстрелов преобладало именно из артиллерии, а с начала этого года и до сих пор большинство ударов враг наносит с помощью БПЛА.
Большинство обстрелов приходится на Сумское и Харьковское направление. Враг активно применяет дроны, для того, чтобы осуществлять удары: это и сбросы, и fpv-дроны, дроны на оптоволокне. Отдельно по Сумскому направлению достаточно высокая активность применения авиации, КАБы фактически уничтожают и позиции украинских воинов, потому что враг целится по ним, и прицельные удары по населенным пунктам, из-за чего страдают мирные люди в приграничье
В то же время на Сумском направлении россия не прекращает свою диверсионную деятельность, а на отдельных направлениях усилились и штурмовые действия маленьких групп.
Попытки захода вражеских ДРГ остаются и угроза от действий таких групп также присутствует особенно на севере Сумской области, ближе к Черниговской области. А на отдельных участках - это Басовка и Журавка - применение малых штурмовых групп, которые пытаются определенное время переходить украинскую границу, чтобы расширить зону боев по территории Украины
Однако он отмечает, что враг не может достичь стремительного успеха, для того, чтобы закрепиться на территории нашего государства в пределах Сумской области. На вопрос о том, зачем россия стремится создать так называемую "буферную зону" в пределах сумской области, Представитель ГПС объяснил, что это заявление является лишь "пузырем" и на самом деле россия преследует цель захватить как можно больше украинской территории и не остановится на конкретном участке, который отграничивает "серую зону".
Эти цели которые, преследует враг - пытается зайти на территорию Украины, то конечно враг не остановится, на какой-то определенной отметке. Задача рф - максимально захватить нашу территорию и уничтожить Украину в целом, поэтому если мы прекратим борьбу, то мы погибнем. Мы этого не сделаем и будем в дальнейшем давать ответ противнику
Сумская область: россияне совершили 125 обстрелов, один человек погиб28.04.25, 08:49 • 3797 просмотров