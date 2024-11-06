рф в очередной раз атаковала дронами Киевскую область: что известно о последствиях
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БпЛА над Киевской областью во время трех атак. В результате падения обломков возник пожар в лесу, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Киевская область ночью снова подверглась вражеской дроновой атаке, работала ПВО. Из-за обломков возник природный пожар, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БпЛА. Тревога объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки
Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
Над Украиной за ночь сбили 38 из 63 вражеских дронов6 ноября 2024, 06:36 • 13388 просмотров