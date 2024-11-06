рф в очередной раз атаковала дронами Киевскую область: что известно о последствиях

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО сбили вражеские БпЛА над Киевской областью во время трех атак. В результате падения обломков возник пожар в лесу, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Киевская область ночью снова подверглась вражеской дроновой атаке, работала ПВО. Из-за обломков возник природный пожар, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БпЛА. Тревога объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки

- написал Кравченко.

Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Над Украиной за ночь сбили 38 из 63 вражеских дронов6 ноября 2024, 06:36 • 13388 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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