Над Украиной за ночь сбили 38 из 63 вражеских дронов
Киев • УНН
россия атаковала Украину 63 дронами «Shahed» и другими и двумя управляемыми ракетами из Черного моря. Силы ПВО уничтожили 38 БпЛА в девяти областях, еще 22 дрона были потеряны.
россия ночью атаковала Украину 63 беспилотниками и двумя управляемыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 38 дронов в девяти областях, еще 22 дроны были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 ноября (с 20.00 5 ноября) враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!
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