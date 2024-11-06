Над Украиной за ночь сбили 38 из 63 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 63 беспилотниками и двумя управляемыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 38 дронов в девяти областях, еще 22 дроны были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 ноября (с 20.00 5 ноября) враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!