рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга

В результате 12 комбинированных ударов врага, в Харькове больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы, повреждено более 30 домов - Синегубов

Около 12 комбинированных ракетных ударов по Харькову привели к гибели 3 человек и ранению более 50-ти. Больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы. Повреждено более 30 домов, фактически разрушены два учебных заведения.