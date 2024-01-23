рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга
Как сообщается, россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море, а общий залп крылатых ракет "Калибр" достиг 20, согласно сообщению Сил обороны юга Украины. Уровень ракетной опасности описывается как "очень высокий".
Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад
Министерство восстановления и Организация Объединенных Наций разрабатывают стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин, планируя стимулировать экономическое восстановление, восстановление социальной инфраструктуры и способствовать самодостаточности общин.
Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое
Крымские партизаны зафиксировали усиленную охрану на оккупированном россией аэродроме в Джанкое: туда стянули больше личного состава и КАМАЗов.
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Парламент Турции должен обсудить вопрос членства Швеции в НАТО. В случае одобрения, окончательное одобрение потребуется от венгерского парламента.
В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке
Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.
"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф
По словам президента Зеленского, в результате ракетного обстрела жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде по меньшей мере шесть человек погибли и более 70 получили ранения. Спасательные операции продолжаются.
В результате 12 комбинированных ударов врага, в Харькове больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы, повреждено более 30 домов - Синегубов
Около 12 комбинированных ракетных ударов по Харькову привели к гибели 3 человек и ранению более 50-ти. Больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы. Повреждено более 30 домов, фактически разрушены два учебных заведения.
ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф
московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.
Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили поддержку Украины и потенциальное вступление Швеции в НАТО.