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рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, ракетна небезпека дуже висока - Сили оборони Півдня

рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, ракетна небезпека дуже висока - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 29750 перегляди

Як повідомляється, росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі, а загальний залп крилатих ракет "Калібр" сягнув 20, згідно з повідомленням Сил оборони півдня України. Рівень ракетної небезпеки описується як "дуже високий".

росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі на тлі затихання шторму, загальний залп крилатих ракет типу "Калібр" - до 20 ракет, повідомили у вівторок у Силах оборони півдня України, пише УНН.

Деталі

"У Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм! Загальний залп "Калібрів" - до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки - дуже високий!" - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.

Сигнали повітряних тривог закликали не ігнорувати.

Україною шириться повітряна тривога: в Повітряних силах попередили про загрозу балістики 23.01.24, 13:32 • 23528 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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