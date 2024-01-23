рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, ракетна небезпека дуже висока - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
Як повідомляється, росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі, а загальний залп крилатих ракет "Калібр" сягнув 20, згідно з повідомленням Сил оборони півдня України. Рівень ракетної небезпеки описується як "дуже високий".
росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі на тлі затихання шторму, загальний залп крилатих ракет типу "Калібр" - до 20 ракет, повідомили у вівторок у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"У Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм! Загальний залп "Калібрів" - до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки - дуже високий!" - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.
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