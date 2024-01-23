Україною шириться повітряна тривога: в Повітряних силах попередили про загрозу балістики
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу балістичних ракет для півночі, включаючи потенційні пуски з липецької області росії.
Україною шириться повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння, пише УНН.
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О 13: 22 Повітряні сили написали загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше уточнили, що під загрозою - північ.
"Загроза застосування балістичного озброєння для північних областей!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
"Повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння Перебувайте в укриттях!", - додали в КМВА.
О 13: 30 у Повітряних силах попередили про ймовірні пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області, рф.