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По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 11:32  •  6444 просмотра

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Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.

По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы применения  баллистического вооружения, пишет УНН

Детали

В 13:22 Воздушные силы написали угроза применения баллистического вооружения с востока.  Позже уточнили, что под угрозой - север. 

"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram. 

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения Находитесь в укрытиях!", - добавили в КГВА.

В 13:30 в Воздушных силах предупредили о вероятных пусках ракет с Ту22м3 из  липецкой области, рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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