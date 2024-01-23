По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.
По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, пишет УНН.
Детали
В 13:22 Воздушные силы написали угроза применения баллистического вооружения с востока. Позже уточнили, что под угрозой - север.
"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения Находитесь в укрытиях!", - добавили в КГВА.
В 13:30 в Воздушных силах предупредили о вероятных пусках ракет с Ту22м3 из липецкой области, рф.
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.
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