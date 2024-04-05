рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых

Российские следователи утверждают, что якобы нашли проукраинские данные в телефоне одного из подозреваемых в нападении на "Крокус" под москвой. кремль намерен обвинить Киев в стрельбе, несмотря на заявление ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за нападение, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Российские следователи в пятницу заявили, что в телефоне одного из нападавших, устроивших стрельбу в концертном зале, якобы были "проукраинские материалы". Данные с телефона якобы свидетельствуют, что один из подозреваемых искал фотографии Крокус Сити Холла и отправлял их другим.

В сообщении российских следователей говорится, что подозреваемый "подтвердил все это в своих показаниях". Однако эксперты по правам человека предупредили, что к любым заявлениям или признаниям подозреваемых следует относиться скептически, учитывая то, что, судя по распространенным видео и фотографиям их допросов, эти люди неоднократно подвергались пыткам.

Следственный комитет россии также заявил, что обнаружил на том же телефоне фотографии, на которых люди в камуфляже якобы держат украинский флаг на фоне разрушенных зданий.

"Эти данные могут указывать на связь между нападением" и войной в Украине, говорится в сообщении.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.

Руководитель ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории.