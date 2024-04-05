Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офисЭксклюзив
Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых
россия утверждает, что нашла проукраинские материалы в телефоне одного из подозреваемых в стрельбе в "Крокусе", которые якобы связывают нападение с войной в Украине, несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.
Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных
Литва выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских солдат и закупит 3 000 беспилотников для Украины.
Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы
Премьер-министры Литвы и Украины обсудили дальнейшие санкции против России, предотвращение обхода через Беларусь или другие схемы, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россия уничтожила 80% ТЭЦ Украины за последние недели из-за продолжения энергетического террора и ракетных ударов по энергетическим объектам.
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА
Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов
Литва планирует закупить около 3 000 беспилотников FPV стоимостью 2 миллиона евро для Украины.
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.
Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров
Международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд в начале апреля, увеличившись на 18% за месяц, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров в размере более $9 млрд, превысившим долговые выплаты и продажу валюты.
Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий
Еще трое подростков и 5-летний мальчик были возвращены с оккупированных Россией территорий Украины.
На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине
На Закарпатье задержали настоятеля храма Хустской епархии упц мп за распространение фейков о войне в Украине, разжигание религиозной вражды и оправдание российской агрессии.