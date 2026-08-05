рф ударила по грузовику с продуктами в Херсоне, ранила 11 человек в Харькове

В Херсоне российские войска атаковали грузовик с продуктами, доставлявший их в супермаркет, в Харькове из-за вражеских ударов с утра уже 11 пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду соответственно, пишет УНН.

Херсон

"Херсон: в результате попадания российского FPV-дрона загорелся грузовой автомобиль, доставлявший продукты в один из супермаркетов. К счастью, пострадавших нет. Спасатели, работая под угрозой повторных вражеских атак, ликвидировали пожар", - сообщили в ГСЧС.

Харьков

В Харькове, по данным Синегубова, оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам города.

"Всего пострадали 11 человек. Четверо получили взрывные ранения, у одного - ушибленная рана, еще у одного — ожоги. Госпитализированы четверо пострадавших, один из них — 44-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всем необходимую помощь. Остальные пострадавшие получили острую реакцию на стресс и помощь на месте. В результате этой атаки повреждены частный дом, автомобиль и гражданское предприятие. Ликвидация последствий продолжается", - сообщил глава ОВА в соцсетях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар дронами "Бандероль".