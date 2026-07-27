рф нанесла удар по частному сектору Беленького на Донетчине, три человека погибли под завалами
Киев • УНН
российский авиаудар по частному сектору поселка Беленькое на Донетчине унес жизни трех человек. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов разрушенных домов.
В результате российского авиаудара по частному сектору поселка Беленькое на Донетчине погибли три человека. Спасатели около 17 часов проводили аварийно-спасательные работы и извлекли из-под завалов разрушенных домов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
3 человека погибли из-за российского авиаудара по частному сектору поселка Беленькое
Попадания пришлись по двум домам, внутри которых находились люди. Около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы. К сожалению, из-под обломков разрушенных жилищ спасатели извлекли тела трех погибших людей.
Спасатели совместно с коммунальщиками разобрали 25 тонн строительных конструкций и ликвидировали пожары. В настоящее время работы завершены.
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