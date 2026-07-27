рф нанесла удар по частному сектору Беленького на Донетчине, три человека погибли под завалами

В результате российского авиаудара по частному сектору поселка Беленькое на Донетчине погибли три человека. Спасатели около 17 часов проводили аварийно-спасательные работы и извлекли из-под завалов разрушенных домов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

3 человека погибли из-за российского авиаудара по частному сектору поселка Беленькое - говорится в сообщении.

Попадания пришлись по двум домам, внутри которых находились люди. Около 17 часов продолжались аварийно-спасательные работы. К сожалению, из-под обломков разрушенных жилищ спасатели извлекли тела трех погибших людей.

Спасатели совместно с коммунальщиками разобрали 25 тонн строительных конструкций и ликвидировали пожары. В настоящее время работы завершены.

Российские войска продолжают целенаправленный террор против гражданского населения Донетчины - это осознанные военные преступления, от которых ежедневно гибнут и страдают мирные украинцы - добавили в ГСЧС.

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