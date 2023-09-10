рф держит вдоль границы с Украиной около 50 пусковых установок "Искандер" - разведка

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. россия на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса «Искандер» вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

Цитата

«россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса «Искандер». Именно этим комплексом вчера (позавчера, 8 сентября – ред.) наносили удары, и баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами тоже комплекса «Искандер». Таким образом идет методичное уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства», - рассказал Скибицкий.

По его словам, россия также активно применяет авиацию украинских военных.

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«Но они боятся заходить в воздушное пространство нашего государства, ведь боятся нашей мощной системы противовоздушной обороны, которая подтвердила свою эффективность. Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны», - отметил Скибицкий.

Дополнение

россия сосредоточила на украинских временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму более 420 тыс. военнослужащих.

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