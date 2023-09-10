Повітряни сили ЗСУ повідомляють про збиття 26 дронів з 33 запущених росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ уточнили кількість ліквідованих ворожих БПЛА, зазначивши, що з 33 запущених ворогом 26 було знищено. Про це пише УНН з посиланням на Telegram ПС ЗСУ.
Деталі
Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку (Курськ – рф).
Було зафіксовано пуски 33 “шахедів” у напрямку Київщини.
Зазначається, що у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 “Shahed-136/131”.
Нагадаємо
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про збиття 25 БПЛА з 32 запущених ворогом.