Повітряни сили ЗСУ повідомляють про збиття 26 дронів з 33 запущених росіянами

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Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку (Курськ – рф).

Було зафіксовано пуски 33 “шахедів” у напрямку Київщини.

Зазначається, що у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 “Shahed-136/131”.

Нагадаємо

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про збиття 25 БПЛА з 32 запущених ворогом.