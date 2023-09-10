Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии 26 дронов из 33 запущенных россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Воздушные Силы ВСУ уточнили количество ликвидированных вражеских БПЛА, отметив, что из 33 запущенных врагом 26 были уничтожены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram ВС ВСУ.
Детали
Ночью 10 сентября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа “Shahed-136/131” с северного направления (Курск – рф).
Были зафиксированы пуски 33 “шахедов” в направлении Киевской области.
Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 “Shahed-136/131”.
Напомним
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о сбитии 25 БПЛА из 32 запущенных врагом.