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рф тримає вздовж кордону з Україною близько 50 пускових установок «Іскандер» - розвідка

рф тримає вздовж кордону з Україною близько 50 пускових установок «Іскандер» - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. росія на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» вздовж кордону з Україною. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.

Цитата

«росія вздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Саме цим комплексом учора (позавчора, 8 вересня – ред.) завдавали ударів, і балістичними ракетами, і крилатими ракетами теж комплексу «Іскандер». Таким чином йде методичне знищення насамперед цивільних об’єктів нашої держави», - розповів Скібіцький.

За його словами, росія також активно застосовує авіацію українських військових.

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«Але вони бояться заходити в повітряний простір нашої держави, адже бояться нашої потужної системи протиповітряної оборони, яка підтвердила свою ефективність. Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які спрямовуються на цивільні, військові об’єкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони», - зазначив Скібіцький.

Доповнення

росія зосередила на українських тимчасово окупованих територіях, у тому числі в Криму понад 420 тис. військовослужбовців.

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