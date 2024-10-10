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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф создает репрессивный судебный орган на ВОТ Запорожской области

рф создает репрессивный судебный орган на ВОТ Запорожской области

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 23:11  •  237 просмотра

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На временно оккупированных территориях Запорожской области рф формирует квалификационную коллегию судей. Этот орган будет назначать судей в фейковые суды и выполнять репрессивную роль в отношении украинцев.

Террористическая страна формирует новый репрессивный орган на захваченных территориях Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики создают квалификационную коллегию судей, что вызывает беспокойство среди местных жителей и правозащитников. Этот орган будет отвечать за назначение судей в фейковые суды, а также за их увольнение и повышение по службе.

Формирование коллегии осуществляется из "представителей общественности" среди коллаборационистов, которые находятся под полным контролем кремля. На временно оккупированных территориях российские суды выполняют исключительно репрессивную роль, легитимизируя аресты украинцев и их похищения по указаниям ФСБ.

На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов19 мая 2024, 12:23 • 28078 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область