Террористическая страна формирует новый репрессивный орган на захваченных территориях Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики создают квалификационную коллегию судей, что вызывает беспокойство среди местных жителей и правозащитников. Этот орган будет отвечать за назначение судей в фейковые суды, а также за их увольнение и повышение по службе.

Формирование коллегии осуществляется из "представителей общественности" среди коллаборационистов, которые находятся под полным контролем кремля. На временно оккупированных территориях российские суды выполняют исключительно репрессивную роль, легитимизируя аресты украинцев и их похищения по указаниям ФСБ.

На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов