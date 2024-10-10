рф створює репресивний судовий орган на ТОТ Запорізької області
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області рф формує кваліфікаційну колегію суддів. Цей орган призначатиме суддів до фейкових судів та виконуватиме репресивну роль щодо українців.
Терористична країна формує новий репресивний орган на захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники створюють кваліфікаційну колегію суддів, що викликає занепокоєння серед місцевих жителів та правозахисників. Цей орган буде відповідати за призначення суддів до фейкових судів, а також за їх звільнення та підвищення по службі.
Формування колегії здійснюється з "представників громадськості" серед колаборантів, які знаходяться під повним контролем кремля. На тимчасово окупованих територіях російські суди виконують виключно репресивну роль, легітимізуючи арешти українців і їх викрадення за вказівками ФСБ.
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