рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

На полигоне в Тольятти в россии обнаружили технику, которую оккупанты готовят на отправку на Харьковское направление. На полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

"Агент нашего движения из числа ВС рф на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление", - говориться в сообщении.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

"Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и добывая необходимые документы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Силы обороны Украины 1 июня подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. В течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории рф.