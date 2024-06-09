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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 18:12  •  2277 просмотра

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Партизаны на полигоне в Тольятти обнаружили технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

На полигоне в Тольятти в россии обнаружили технику, которую оккупанты готовят на отправку на Харьковское направление. На полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

"Агент нашего движения из числа ВС рф на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление", - говориться в сообщении.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

"Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и добывая необходимые документы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Силы обороны Украины 1 июня подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. В течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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