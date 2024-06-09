рф збирає техніку на полігоні в Тольятті для відправки на Харківський напрямок - "АТЕШ"
Київ • УНН
Партизани на полігоні в Тольятті виявили техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.
На полігоні в Тольятті в росії виявили техніку, яку окупанти готують на відправку на Харківський напрямок. На полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram, передає УНН.
"Агент нашого руху з числа ЗС рф на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", - говориться в повідомленні.
Повідомляється, що на полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків.
"Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО і добуваючи необхідні документи", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Сили оборони України 1 червня підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів з-300, з-400. Протягом тижня зенітні керовані ракети з-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування Західної зброї по цілях на території рф.