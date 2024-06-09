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рф збирає техніку на полігоні в Тольятті для відправки на Харківський напрямок - "АТЕШ"

рф збирає техніку на полігоні в Тольятті для відправки на Харківський напрямок - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 44958 перегляди

Партизани на полігоні в Тольятті виявили техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.

На полігоні в Тольятті в росії виявили техніку, яку окупанти готують на відправку на Харківський напрямок. На полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram, передає УНН.

"Агент нашого руху з числа ЗС рф на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що на полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків.

"Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО і добуваючи необхідні документи", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Сили оборони України 1 червня підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів з-300, з-400. Протягом тижня зенітні керовані ракети з-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування Західної зброї по цілях на території рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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