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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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рф разместила войска радиационной защиты на заводе "Крымский титан" в Крыму

Киев • УНН

 • 519153 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Во временно оккупированном Крыму на заводе “Крымский титан” зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

рф разместила войска радиационной защиты на заводе "Крымский титан" в Крыму

Цитата

«На временно оккупированном полуострове зафиксировано размещение техники на заводе “Крымский титан” (Армянск), а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты из рф», - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестно чем обосновано пребывание последних на захваченном предприятии. Это ведь может быть обучение или требования командования оккупационных войск.

Центр национального сопротивления призвал жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

Дополнение

Украинская разведка сообщала, что российская федерация начала передислоцировать на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий.

Представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов сообщал, что территории временно оккупированного Крыма и беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для устроения провокаций с ядерным оружием.

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