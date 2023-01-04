росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. російська федерація почала передислоковувати на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, пише УНН.
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Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму, проте наголосив, що Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території.
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“У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території”, – сказав він.
Додамо
Черняк додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
“Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії”, – наголосив він.
Нагадаємо
Російські загарбники роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку шляхом підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.