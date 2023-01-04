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росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. російська федерація почала передислоковувати на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, пише УНН.

росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій – розвідка

Деталі

Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму, проте наголосив, що Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території.

Цитата

“У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території”, – сказав він.

Додамо

Черняк додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

“Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії”, – наголосив він.

Нагадаємо

Російські загарбники роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку шляхом підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

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