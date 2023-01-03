Війська рф намагаються покращити положення на Лиманському та Авдіївському напрямках

Цитата

“Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку шляхом підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомляв, що наразі не можна стверджувати, що російський наступ на Бахмут провалився. Рашисти не зупиняють обстріли й намагання вести штурми.