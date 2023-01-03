Наразі російський наступ на Бахмут не провалився, окупанти продовжують штурм – Череватий

Цитата

На запитання чи можна стверджувати, що російський наступ на Бахмут провалився, Череватий відповів: «Ні, так не можна стверджувати. Я можу стверджувати, що Сили оборони, ЗСУ, Нацгвардія, бійці прикордонної служби України роблять все щоб він провалився. Яскравим свідченням цього є вбитих 180 ворогів за цю добу. Ворог не зупиняє обстріли й намагання штурмувати. 259 обстрілів за цю добу з усіх видів артилерії й танків він здійснив на Бахмутському напрямку фронту».

Деталі

За його словами, 29 бойових зіткнень відбулося на Бахмутському напрямку.

«Проте не дивлячись на це наші бійці Сили оборони тримають фронт і не дають ворогу досягнути головного - це прорвати нашу оборону і поряд з тим сточують його бойові можливості щодня вбиваючи значну кількість ворогів», - розповів Череватий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти через брак боєприпасів не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW

Він зазначив, що Бахмут став столицею незламності й боєвої міці ЗСУ й інших військових формувань.

«Також він став символом знущання над рф, яка заявляла вже більше восьми різних термінів взяття Бахмуту і тому він для них перетворився на військово символічний пункт який треба взяти. Більше ніж якась тактична перевага. Вони будуть зосереджувати всі можливості, щоб і далі це зробити, а відтак ЗСУ будуть робити все, щоб не дати їм цього зробити», - сказав Череватий.

За словами Череватого важливою є допомога партнерів.

«Адже як показали всі останні місяці саме наше використання високоточного озброєння суттєво зменшить можливості агресора і наближають нашу перемогу. Наша мотивованими й навченість, плюс високоточність озброєння це абсолютна запорука перемоги. Без огляду на те які сили мобілізує в особовому складі рф», - розповів Череватий.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих вважає малоймовірним значний прорив росії під Бахмутом Донецької області найближчими тижнями.