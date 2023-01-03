Британська розвідка вважає малоймовірним значний прорив рф під Бахмутом

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"Малоймовірно, що росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - вказують у британській розвідці.

Деталі

Як зазначають у МО Британії, раніше, у середині грудня, російські військові та сили ПВК "Вагнера", ймовірно, збільшили частоту піхотних штурмів навколо міста Бахмут у Донецькій області. "Однак багато з цих операцій погано підтримувалися", - зауважили у британській розвідці.

Нині ж російські наступальні операції у цьому районі "ймовірно, проводяться лише рівні взводу чи відділення", додали у МО Британії.

Доповнення

Навколо Бахмута на Донеччині українські військові щоденно стримують до 20 атак росіян, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції військ України.