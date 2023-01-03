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Британська розвідка вважає малоймовірним значний прорив рф під Бахмутом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих вважає малоймовірним значний прорив росії під Бахмутом Донецької області найближчими тижнями, пише УНН.

Британська розвідка вважає малоймовірним значний прорив рф під Бахмутом

Цитата

"Малоймовірно, що росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - вказують у британській розвідці.

Деталі

Як зазначають у МО Британії, раніше, у середині грудня, російські військові та сили ПВК "Вагнера", ймовірно, збільшили частоту піхотних штурмів навколо міста Бахмут у Донецькій області. "Однак багато з цих операцій погано підтримувалися", - зауважили у британській розвідці.

Нині ж російські наступальні операції у цьому районі "ймовірно, проводяться лише рівні взводу чи відділення", додали у МО Британії.

Доповнення

Навколо Бахмута на Донеччині українські військові щоденно стримують до 20 атак росіян, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції військ України.

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