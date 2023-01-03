Британская разведка считает маловероятным значительный прорыв рф под Бахмутом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных считает маловероятным значительный прорыв россии под Бахмутом Донецкой области в ближайшие недели, пишет УНН.
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"Маловероятно, что россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - указывают в британской разведке.
Детали
Как отмечают в МО Британии, ранее, в середине декабря, российские военные и силы ЧВК "Вагнера", вероятно, увеличили частоту пехотных штурмов вокруг города Бахмут в Донецкой области. "Однако многие из этих операций плохо поддерживались", - отметили в британской разведке.
В настоящее время российские наступательные операции в этом районе "вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения", добавили в МО Британии.
Дополнение
Вокруг Бахмута в Донецкой области украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции войск Украины.