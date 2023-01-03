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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сейчас российское наступление на Бахмут не провалилось, оккупанты продолжают штурм - Череватый

Киев • УНН

 • 1437144 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Пока нельзя утверждать, что российское наступление на Бахмут провалилось. Рашисты не останавливают обстрелы и попытки вести штурмы. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона "Единые новости", пишет УНН.

Сейчас российское наступление на Бахмут не провалилось, оккупанты продолжают штурм - Череватый

Цитата

На вопрос можно ли утверждать, что российское наступление на Бахмут провалилось, Череватый ответил: «Нет, так нельзя утверждать. Я могу утверждать, что Силы обороны, ВСУ, Нацгвардия, бойцы пограничной службы Украины делают все, чтобы оно провалилось. Ярким свидетельством этого является убитых 180 врагов за эти сутки. Враг не останавливает обстрелы и попытки штурмовать. 259 обстрелов за эти сутки из всех видов артиллерии и танков он совершил на Бахмутском направлении фронта».

Детали

По его словам, 29 боевых столкновений произошло на Бахмутском направлении.

«Однако несмотря на это наши бойцы Силы обороны держат фронт и не дают врагу достичь главного - это прорвать нашу оборону и наряду с тем стачивают его боевые возможности ежедневно убивая значительное количество врагов», - рассказал Череватый.

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Он отметил, что Бахмут стал столицей несокрушимости и боевой мощи ВСУ и других военных формирований.

«Также он стал символом издевательства над рф, которая заявляла уже более восьми разных сроков взятия Бахмута и поэтому он для них превратился в военно символический пункт который надо взять. Больше чем какое-то тактическое преимущество. Они будут сосредотачивать все возможности, чтобы и дальше это сделать, а затем ВСУ будут делать все, чтобы не дать им этого сделать», - сказал Череватый.

По словам Череватого важна помощь партнеров.

«Ведь как показали все последние месяцы именно наше использование высокоточного вооружения существенно уменьшит возможности агрессора и приближают нашу победу. Наша мотивированность и обученность, плюс высокоточность вооружения это абсолютный залог победы. Без учета того какие силы мобилизует в личном составе рф», - рассказал Череватый.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных считает маловероятным значительный прорыв россии под Бахмутом Донецкой области в ближайшие недели.

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