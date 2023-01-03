Войска рф пытаются улучшить положение на Лиманском и Авдеевском направлениях

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“Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления”, — говорится в сообщении.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщал, что пока не можно утверждать, что российское наступление на Бахмут провалилось. Рашисты не останавливают обстрелы и попытки вести штурмы.