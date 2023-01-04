россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Российская федерация начала передислоцировать на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет УНН.
Детали
Он отметил, что россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, однако подчеркнул, что Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории.
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“В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не является безопасным. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории”, – сказал он.
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Черняк добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонщины.
“Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия”, – подчеркнул он.
Напомним
Российские захватчики предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.