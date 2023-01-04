россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий - разведка

Детали

Он отметил, что россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, однако подчеркнул, что Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории.

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“В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не является безопасным. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории”, – сказал он.

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Черняк добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонщины.

“Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия”, – подчеркнул он.

Напомним

Российские захватчики предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.