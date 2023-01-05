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рф розмістила війська радіаційного захисту на заводі “Кримський титан” у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. В тимчасово окупованому Криму на заводі “Кримський титан” зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

рф розмістила війська радіаційного захисту на заводі “Кримський титан” у Криму

Цитата

«На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан” (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту зс рф», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Адже це може бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ.

Центр національного спротиву закликав мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі.

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що російська федерація почала передислоковувати на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій.

Представник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов повідомляв, що території тимчасово окупованого Криму і білорусі розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для влаштування провокацій з ядерною зброєю.

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