рф розмістила війська радіаційного захисту на заводі “Кримський титан” у Криму

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«На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан” (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту зс рф», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Адже це може бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ.

Центр національного спротиву закликав мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі.

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що російська федерація почала передислоковувати на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій.



Представник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов повідомляв, що території тимчасово окупованого Криму і білорусі розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для влаштування провокацій з ядерною зброєю.



