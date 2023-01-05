росія розглядає Крим і білорусь як майданчик для проведення ядерних провокацій - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Території тимчасово окупованого Криму і білорусі розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для влаштування провокацій з ядерною зброєю. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов, передає УНН.
Цитата
"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку рф, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної росії й режиму путіна. Так, є інформація, що окупований Крим і територію білорусі путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, є українські та іноземні розвіддані. Несподіванкою це не стане", - сказав він.
Деталі
Юсов підкреслив, що кремлівські чиновники "чудово розуміють", що застосування ядерної зброї - це "той крок, який стане останнім для режиму".
"Але якщо вони на нього підуть, то гірше буде лише їм", - підсумував він.
Нагадаємо
Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що рф має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї як тактичну, так і стратегічну. України постійно слідкує за її переміщенням.