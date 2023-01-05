росія розглядає Крим і білорусь як майданчик для проведення ядерних провокацій - ГУР

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"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку рф, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної росії й режиму путіна. Так, є інформація, що окупований Крим і територію білорусі путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, є українські та іноземні розвіддані. Несподіванкою це не стане", - сказав він.

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Юсов підкреслив, що кремлівські чиновники "чудово розуміють", що застосування ядерної зброї - це "той крок, який стане останнім для режиму".

"Але якщо вони на нього підуть, то гірше буде лише їм", - підсумував він.

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що рф має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї як тактичну, так і стратегічну. України постійно слідкує за її переміщенням.