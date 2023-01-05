россия рассматривает Крым и беларусь как площадку для проведения ядерных провокаций - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Территории временно оккупированного Крыма и беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для проведения провокаций с ядерным оружием. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов, передает УНН.
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"Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны рф, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной россии и режима путина. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территорию Беларуси путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть украинские и иностранные разведданные. Неожиданностью это не станет", - сказал он.
Детали
Юсов подчеркнул, что кремлевские чиновники "прекрасно понимают", что применение ядерного оружия - это "тот шаг, который станет последним для режима".
"Но если они на него пойдут, то хуже будет только им", - подытожил он.
Напомним
Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что рф имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия как тактическое, так и стратегическое. Украина постоянно следит за его перемещением.