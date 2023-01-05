россия рассматривает Крым и беларусь как площадку для проведения ядерных провокаций - ГУР

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"Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны рф, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной россии и режима путина. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территорию Беларуси путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть украинские и иностранные разведданные. Неожиданностью это не станет", - сказал он.

Детали

Юсов подчеркнул, что кремлевские чиновники "прекрасно понимают", что применение ядерного оружия - это "тот шаг, который станет последним для режима".

"Но если они на него пойдут, то хуже будет только им", - подытожил он.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что рф имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия как тактическое, так и стратегическое. Украина постоянно следит за его перемещением.