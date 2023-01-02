У розвідці розповіли, що тримають на контролі ядерну складову збройних сил рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. рф має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї як тактичну, так і стратегічну. України постійно слідкує за її переміщенням. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.
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«По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї», - зазначив Скібіцький.
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За його словами, в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.
«Тобто, ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії», - резюмував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Доповнення
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