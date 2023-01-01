Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році. Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону, передає УНН.
Деталі
З основного:
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- у рф лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні - вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
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- на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;
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- до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;
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- виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;
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- промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;
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- росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
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- ТУ-95 і ТУ-160 - основа російського авіапарку;
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- військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;
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- росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;
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- протести в росії - це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;
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- мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;
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- з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);
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- наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії - трансфер влади;
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- перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане «закінченням» усіх процесів, вони будуть досить тривалими.
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Інтерв'ю можна переглянути тут.