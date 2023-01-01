КИЇВ. 1 січня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році. Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону, передає УНН.