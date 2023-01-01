КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью во время Единого национального телемарафона, передает УНН.