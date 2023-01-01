Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью во время Единого национального телемарафона, передает УНН.
Детали
Из основного:
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- в рф осталось ракет на 2 массированных удара по Украине - они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак;
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- на одну ракетную атаку россии нужно работать 1,5-2 месяца;
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- к марту в россии будет критическая ситуация с вооружением;
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- производство беларуси не способно обеспечить россию вооружением;
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- промышленность рф не сопоставима с промышленностью советского союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты;
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- россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса;
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- ТУ-95 и ТУ-160 – основа российского авиапарка;
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- военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными русскими;
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- россияне терпят бешеные потери вблизи Бахмута;
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- протесты в россии – это нереально, более 70% россиян поддерживают эту войну;
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- мобилизация в рФ продолжается непрерывно еще с марта 2022 г.;
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- с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории россии и беларуси);
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- следующий год принесет Украине радость и победу, а россии – трансфер власти;
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- победа – это возвращение в границы 1991 года. Но это не станет «окончанием» всех процессов, они будут достаточно продолжительными.
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Интервью можно просмотреть здесь.